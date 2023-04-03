Синоптик Шувалов рассказал о вероятности выпадения снега на этой неделе в Москве

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В Москве на этой неделе прогнозируется выпадение осадков, при этом нельзя полностью исключить возвращение снега. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— В Москве будет ровная, спокойная погода с небольшими колебаниями давления. Мы ждем осадков. Они будут характерны для середины недели (самое начало недели обойдется без осадков). Сильных дождей не прогнозируется, — сказал он.

Эксперт отметил, что на этой неделе нельзя исключать осадков в виде снега, но вероятность их выпадения невелика.

Также Шувалов рассказал «ВМ», что в ближайшие дни москвичей ждет достаточно теплая погода. По словам синоптика, горожанам не стоит опасаться сильных ветров.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «ВМ» рассказал, какой будет погода в городе в апреле. По его словам, москвичей ожидают теплые дни, которые сменит резкое похолодание. В первой декаде месяца сильного тепла не будет. Более того, будут идти дожди, а также временами возможен кратковременный снег.

3 апреля стал самым теплым днем в Москве с начала года. К 13:00 на главной метеостанции города ВДНХ температура воздуха поднялась до плюс 13,5 градуса.