Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В понедельник, 3 апреля, температура воздуха в Москве превысила 13,5 градуса тепла. Этот день стал самым теплым с начала 2023 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— В полдень на главной метеостанции города ВДНХ температура воздуха поднялась до плюс 12,6 градуса, что выше, чем было у прежнего лидера — Всемирного метеорологического дня, который отмечали 23 марта. Тогда воздух прогрелся до плюс 12 градусов. А к 13 часам температура еще подросла и уже составляет плюс 13,5 градуса, — написал Леус в своем Telegram-канале.

Уточняется, что точное значение максимальной температуры станет известно после 21:00.

В первые дни апреля москвичей ожидает тепло. Однако вполне возможно, что вернутся зимние дни со снегом. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик Александр Ильин рассказал «ВМ», что жителям столицы пора готовиться к похолоданию. Апрель будет достаточно дождливым, в некоторые дни — снежным.