Отца хоккеиста сборной России Мичкова нашли мертвым

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51-летний отец хоккеиста сборной России и клуба Континентальной хоккейной лиги «Сочи» Матвея Мичкова Андрей найден мертвым. Об этом сообщили представители команды во вторник, 4 апреля.

Андрей Мичков пропал вечером 2 апреля. Мужчина был трезв. Он вышел из дома, оставив документы и ключи от автомобиля. Спустя 20 минут после ухода отец хоккеиста перестал выходить на связь, его телефон был вне зоны доступа. Объявление о пропаже Мичкова появилось на портале поискового отряда «Лиза Алерт».

— Поиски Андрея Мичкова прекращены. Он найден, погиб. Хоккейный клуб «Сочи» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь, — сообщили в Telegram-канале сочинской команды.

Согласно сведениям Telegram-канала «112», тело отца хоккеиста нашли в пруду недалеко от дома. Предварительно, Андрей Мичков утонул. Окончательная причина смерти будет озвучена после проведения экспертизы.

Матвею Мичкову 18 лет. Спортсмен перешел в «Сочи» из петербургского «СКА» на правах аренды по ходу нынешнего сезона. Форвард является одним из главных фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.