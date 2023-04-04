МакSим сообщила о переносе своих ближайших концертов

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Российская певица Марина Абросимова, более известная широкой публике под псевдонимом МакSим, рассказала о переносе своих ближайших концертов в связи с лечением.

— Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы, — призналась артистка в своих социальных сетях.

Звезда добавила, что выступления требуют «полной самоотдачи», однако она хотела бы сейчас сконцентрироваться на прохождении «лечебных процедур».

Кроме того, МакSим поблагодарила своих поклонников за поддержку. В заключении она отметила, что все возникшие недопонимания с участниками своего коллектива будут разрешены в диалоге, «а не при помощи постов в соцсетях».

Певица МакSим в последнее время беспокоит поклонников своим состоянием. В середине марта артистке стало плохо во время концерта в Сочи, ей вызвали скорую помощь. А 1 апреля на выступлении в Твери располневшая певица не попадала в ноты и плохо двигалась. Концерт длился длился почти полтора часа, однако на бис МакSим так и не вышла. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Алексея Калинчева, что происходит с артисткой.