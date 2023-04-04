Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МакSим сообщила о переносе своих ближайших концертов

Евгений Жуков
Общество
МакSим сообщила о переносе своих ближайших концертов
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Российская певица Марина Абросимова, более известная широкой публике под псевдонимом МакSим, рассказала о переносе своих ближайших концертов в связи с лечением.

— Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы, — призналась артистка в своих социальных сетях.

Звезда добавила, что выступления требуют «полной самоотдачи», однако она хотела бы сейчас сконцентрироваться на прохождении «лечебных процедур».

Кроме того, МакSим поблагодарила своих поклонников за поддержку. В заключении она отметила, что все возникшие недопонимания с участниками своего коллектива будут разрешены в диалоге, «а не при помощи постов в соцсетях».

Певица МакSим в последнее время беспокоит поклонников своим состоянием. В середине марта артистке стало плохо во время концерта в Сочи, ей вызвали скорую помощь. А 1 апреля на выступлении в Твери располневшая певица не попадала в ноты и плохо двигалась. Концерт длился длился почти полтора часа, однако на бис МакSим так и не вышла. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Алексея Калинчева, что происходит с артисткой.

Здоровье Знаменитости МакSим Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте