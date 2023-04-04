Глава тверского фан-клуба МакSим призвала отменить тур певицы из-за состояния ее здоровья

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Концертный тур певицы МакSим нужно срочно приостановить из-за состояния ее здоровья. Такое мнение высказала администратор тверского фан-клуба артистки Виктория Титова.

По ее словам, исполнительница выглядит неузнаваемо, забывает тексты песен и просто выглядит нездорово.

Виктория Титова рассказала, что концерт певицы прошел в Твери 1 апреля. Артистка не попадала в ноты, плохо двигалась, часто переводила микрофон на зал, чтобы пели зрители.

Мероприятие длилось около полутора часов, на бис МакSим не вышла. Также не состоялась встреча с фанатами.

Виктория Титова отметила, что ей тяжело видеть любимую артистку в таком состоянии. Она добавила: для всех остается загадкой, почему менеджмент МакSим продолжает утверждать, что с певицей все в порядке, передает «360».

В Сети ведутся жаркие споры о состоянии певицы Марины Абросимовой, более известной под псевдонимом МакSим, которая 18 марта сорвала собственный концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем. При этом в 2022 году она серьезно переболела коронавирусом. Что могло стать причиной ухудшения самочувствия знаменитости и не является ли это последствием COVID-19, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.