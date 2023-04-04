Возможна беременность: почему певица МакSим отменяет концерты

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Певица МакSим в последнее время беспокоит поклонников своим состоянием. В середине марта артистке стало плохо во время концерта в Сочи, ей вызвали скорую помощь. А 1 апреля на выступлении в Твери располневшая певица не попадала в ноты, плохо двигалась, часто направляла микрофон в зал, чтобы пели зрители. Мероприятие длилось около полутора часов, на бис МакSим не вышла. Также не состоялась встреча с фанатами. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Алексея Калинчева, что происходит с артисткой.

По словам специалиста, певица может ждать ребенка, и беременность протекает тяжело.

— Судя по видео, я могу предположить, что МакSим беременна. Возможно, ее беременность протекает с осложнениями, поэтому у нее такое отечное лицо. Большой живот свидетельствует о том, что у певицы уже большой срок, — сказал он.

Эксперт отметил, что певица МакSим тяжело болела коронавирусом два года назад и сильно похудела после болезни. Это могло спровоцировать гормональные нарушения в работе организма.

— После таких серьезных болезней и резкой потери веса у певицы начались гормональные нарушения. Такие вещи бесследно не проходят. Гормональная система у женщин очень легко ломается. А при беременности могут возникнуть разные осложнения. Более того, возможно, она не сможет сбросить лишний вес даже после рождения ребенка, — сказал Калинчев.

Врач уверен, что МакSим приходится выходить на сцену, несмотря на плохое самочувствие, из-за финансовых проблем.

— Ей тупо нужны деньги, иначе она бы не вышла. Мы же не знаем ее финансовую ситуацию. Концерты — это ее хлеб. Видимо, приперло заработать бабки. Обычно музыканты отменяют свои выступления, когда ждут ребенка. Это очень серьезная нагрузка на организм. Некоторым здоровым людям было бы тяжело полтора–два часа петь и танцевать у всех на глазах, — подытожил он.

Во вторник, 4 апреля, певица объявила, что решила перенести ближайшие концерты из-за проблем со здоровьем.

— Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты. Есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур, — написала артистка в соцсетях.