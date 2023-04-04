Депутат Стенякина рассказала о проектах повышения интернет-грамотности пенсионеров

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Депутат Государственной Думы Екатерина Стенякина рассказала о проектах, в рамках которых пенсионеры смогут бесплатно пройти курсы интернет-грамотности. Среди них «Старшее поколение», Центр активного долголетия и Центр социального обслуживания.

Жители старшего возраста могут посетить обучающие лекции, где узнают как не потерять деньги при совершении покупок в интернете и не попасться на удочку телефонных мошенников.

Помимо этого, в рамках проекта «Старшее поколение» Высшая партийная школа «Единой России» запустит дополнительную платформу с учебными материалами для пенсионеров. Для старшего поколения будут доступны семинары о благоустройстве садов, уроки, рассказывающие о способах сократить плату по тарифам ЖКХ, операциях в интернет-банках, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Пенсионеры Северо-Западного округа в рамках программы «Московское долголетие» впервые приняли участие в проекте «Бизнес-уикенд 55+». На базе ТЦСО «Тушино» состоялась защита индивидуальных бизнес-проектов участников этой образовательной программы.