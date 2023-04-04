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Москвичам рассказали о самых необычных фактах про маршруты автовокзалов города

Евгений Белоусов
Город
Москвичам рассказали о самых необычных фактах про маршруты автовокзалов города
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 4 апреля, поделился с горожанами необычными фактами о маршрутах столичных автовокзалов.

— Если сложить длину всех маршрутов, то эта цифра составит около 202 120 километров — можно обогнуть Землю почти пять раз. Время, за которое можно проехать по всем маршрутам, займет больше 120 дней, — рассказали в дептрансе.

В топ самых необычных направлений с автовокзалов вошли Светлоград — один из самых длинных маршрутов, Дербент — самый живописный, а также Урюпинск, в который можно добраться из Москвы только на автобусе, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Автовокзалами Москвы в феврале воспользовались свыше 180 тысяч человек — это почти на 10 процентов больше, чем в прошлый период 2022 года. На них граждане ездили по делам, на работу, учебу, добирались до дома и парков.

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что за год с момента запуска межрегиональных маршрутов Мосгортранса в Новомосковск Тульской области этими рейсами воспользовались более 60 тысяч человек.

Транспорт Автовокзалы Москва
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