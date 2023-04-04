Житель Подмосковья осужден за организацию трансляции запрещенной радиостанции

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Жителя Подмосковья признали виновным в организации незаконного вещания запрещенной на территории Российской Федерации радиостанции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области во вторник, 4 апреля.

По данным ведомства, злоумышленник самостоятельно собрал радиопередатчик и без какого-либо разрешения начал транслировать передачи «Радио Свобода»* на территории города Люберцы Московской области.

Мужчину задержали. В его отношении был составлен административный протокол по статье «Нарушение требований к использованию радиочастотного спектра, правил радиообмена или использования радиочастот, несоблюдения норм или параметров радиоизлучения». Как сообщает ТАСС, суд признал обвиняемого виновным и привлек к административной ответственности.

Также решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.

Другое уголовное дело по данной статье было возбуждено в отношении сотрудника МФТИ. Под подозрение попал заместитель исполнительного директора научно-технологического центра транспортных электрохимических решений учреждения.

*Признано СМИ-иноагентом.