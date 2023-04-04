«Сын родился еще в январе»: Егор Кончаловский вновь стал отцом

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Режиссер Егор Кончаловский вновь стал отцом. Выяснилось, что сын Марат родился у него еще в январе. О прибавлении в семействе стало известно после публикаций старшей дочери Кончаловского Марии в социальных сетях.

Девушка выложила в сеть фотографии с младенцем на руках с подписью «Как-то мы подозрительно похожи». При этом она не сообщала о своей беременности. Так подписчики Марии догадались, что Егор Кончаловский вновь стал отцом.

— Спасибо за поздравления! Сын родился еще в январе. Имя выбирал Егор, мне оно тоже нравится, так что я была солидарна, — приводит слова супруги режиссера, адвоката Марии Леоновой «СтарХит».

Марат стал вторым общим ребенком пары — еще они воспитывают шестилетнего Тимура. Также от первого брака с актрисой Любовью Толкалиной у Кончаловского есть дочь Маша, которая уже вышла замуж и живет отдельно.

В беседе с «Вечерней Москвой» режиссер рассказал, что ощущает в душе созвучие с бесконечной степью и горами Казахстана. Кончаловский, в жилах которого течет русско-казахская кровь, отметил, что ему близка казахская ментальность.