Калининградский завод «Автотор» начал производство китайских кроссоверов и седанов BAIC

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Завод «Автотор», расположенный в Калининградской области, где раньше собирались машины марок BMW, KIA и Hyundai, приступил к производству автомобилей китайского бренда BAIC. В пресс-службе предприятия рассказали, что первыми в производство запустили кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus.

В настоящее время автомобили выпускают в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией комплектующих. В течение года предприятие планирует локализовать производство аккумуляторов, стекол, бамперов, дисков и шин, а также других компонентов. На данный момент запчасти пока поставляются из Китая.

Начало продаж автомобилей запланировано на второй квартал 2023 года. До конца текущего года российский завод намерен выпустить на рынок страны еще пять моделей бренда, передает сайт завода.

В конце марта стало известно, что АвтоВАЗ намерен запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге совместно с новыми партнерами во втором квартале 2023 года.