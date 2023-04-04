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Прямые перелеты между Россией и Марокко возобновятся в мае

Полина Пашкина
Общество
Прямые перелеты между Россией и Марокко возобновятся в мае
Фото: shutterstock

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc со 2 мая возобновит прямое авиасообщение между Москвой и Касабланкой. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на перевозчика во вторник, 4 апреля.

Рейсы Москва — Касабланка будут выполняться дважды в неделю, по средам и пятницам, до конца летнего сезона. В представительстве Royal Air Maroc отметили, что все технические вопросы уже решены, передает «Вестник АТОР».

Авиабилеты уже поступили в продажу. Перелет Москва — Касабланка — Москва будет стоить 45 тысяч рублей для одного человека. Туристам предложат три способа приобретения билетов: через представительство Royal Air Maroc, на сайте авиакомпании или у туроператоров, которые продают туры в Марокко.

С 30 мая 2023 года авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида. Полеты на популярный курорт Средиземноморья будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю.

Лоукостер «Победа» 21 апреля запустит рейсы между Москвой и Самаркандом. Полеты из московского аэропорта «Внуково» будут осуществляться каждый четверг и воскресенье.

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