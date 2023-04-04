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Приметы и советы

«Была очень счастливым человеком»: Лобода вспомнила о жизни в России

Евгений Белоусов
Общество
«Была очень счастливым человеком»: Лобода вспомнила о жизни в России
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Украинская поп-исполнительница Светлана Лобода поделилась воспоминаниями о жизни в России. Как призналась исполнительница, именно тогда был самый пик ее карьеры.

— Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. Был пик карьеры, я гастролировала. Я строила свою жизнь на много лет вперед, а потом это все оборвалось, — заявила певица.

Тем не менее о переезде Лобода нисколько не жалеет. По ее словам, она приняла сторону своей семьи и отказалась от своего успеха в России. Когда певице запретили въезд в РФ, это стало для нее ударом. Первые несколько месяцев она просто плакала, призналась Лобода в интервью на YouTube Динаре Сатжан.

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал появление Лободы в жюри шоу «Голос. Дети». Он убежден, что засилье украинских артистов на отечественном телевидении — это травля и диверсия против России.

Также певец Данко обрушился с критикой на Лободу. Он утверждает, что она является проектом, который был создан специально для русскоязычной аудитории, а вовсе не уникальной певицей.

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