Суд приговорил фотографа Мумрикова к полутора годам принудительных работ

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Москва, Тверская улица, 4 Карта всех событий

Тверской районный суд Москвы приговорил фотографа Григория Мумрикова к полутора годам принудительных работ за покушение на хулиганство. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 4 апреля.

Мужчину признали виновным по статье «Пособничество в покушении на хулиганство». По версии следствия, Мумриков вместе с коллегой Данилой Ткаченко собирался провести провокационную акцию во время парада в честь Дня Победы. Для этого они планировали пустить желтый и синий дым через кондиционер квартиры, расположенной в доме № 4 на Тверской улице.

Акция провалилась. Ткаченко сбежал из России, а Мумрикова задержали. Сперва суд приговорил фотографа к полутора годам лишения свободы, но после смягчил приговор до принудительных работ. При этом 10 процентов дохода осужденного будет перечислено в государственный бюджет.

Другое хулиганство произошло в деревне Кашино под Волоколамском. Возле местного магазина мужчина взорвал предмет, внешне схожий с гранатой.