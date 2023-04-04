В Госдуме предложили признать феминизм экстремистским движением

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Проект о признании феминизма экстремистской идеологией находится на рассмотрении комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил заместитель председателя комитета по информполитике Олег Матвейчев.

— Феминизм — экстремистская идеология. Предложено его признать таковой. Я подал это все в комиссию по иностранному вмешательству, — заявил он.

По мнению депутата, российские феминистки являются иностранными агентами. Саму идею равноправия мужчин и женщин Матвейчев назвал разрушающей семейные ценности «паутиной», которую Запад набросил на Россию.

Одной из причин своей инициативы депутат назвал недавний теракт в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский. В рамках уголовного дела была задержана Дарья Трепова, которую депутат считает «активной феминисткой», передает РИА Новости.

Взрыв, в результате которого погиб Татарский, произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении проходило выступление военкора. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной журналисту одним из зрителей.

О том, кто такая Дарья Трепова и как ей удалось совершить задуманное, — в материале «Вечерней Москвы».