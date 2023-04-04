Не только ОРВИ: терапевт Ярцева назвала три самые распространенные болезни легких
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Не только простуда может стать причиной болезни легких. Сторонних причин, помимо ОРВИ, огромное количество. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
По ее словам, есть три самых распространенных заболевания легких:
- аллергическая бронхиальная астма
— Она не оставляет за собой серьезных последствий, и прогнозы восстановления всегда благоприятные. Но она приносит дискомфорт при контакте с кошками, домашней пылью или во время цветения, — сказала Ярцева.
- обструктивная болезнь легких
Эта болезнь, как рассказала терапевт, развивается в результате длительного курения, либо из-за запущенной астмы.
— В основном ей подвержены люди, которые работали в пыльных условиях или имели тесный контакт с дымом, — пояснила врач. — Заболевание не лечится, можно только купировать обострение или остановить прогрессирование. С этим хорошо справляется поддерживающая терапия.
- пневмония
Специалист заметила, что речь идет не о вирусной пневмонии, а о бактериальной. Такой пневмонии подвержены все люди — от малышей до взрослых.
— У недоношенных детей слабый организм, к которому легко присоединяется любая инфекция. Дети постарше и взрослые могут переохладиться и ослабить иммунитет, создавая удачную среду для развития болезни, а у пожилых часто пневмония развивается на фоне ОРВИ. Организм теряет защитные функции и сразу присоединяется инфекция, — заключила Ярцева.