Двое школьников пропали в Магнитогорске Челябинской области

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Двое детей пропали в Магнитогорске в Челябинской области. По данным волонтеров «Легион-Спас74», в последний раз их видели днем во вторник, 4 апреля.

В настоящее время идут поиски 12-летней девочки, которая проживает на улице Суворова. Также пропал 11-летний школьник, ушедший из дома на улице Советской.

— Пропали дети. Просим помощи в распространении ориентировки. Просьба ко всем жителям города посмотреть у себя в квартале и парках, — написали в группе «Новости Магнитогорска» в социальной сети «Одноклассники».

Уточняется, что девочка уходила из дома с мешком для обуви. А у мальчика был с собой портфель.

24 марта полиция установила местонахождение 14-летней девочки, пропавшей в Амурской области 16 марта. Девочка жила в приемной семье, где находилось еще шесть детей. 16 марта она вышла из дома и пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и подключили к поискам волонтеров. Девочка находилась в поселке Серышево, а ночью 24 марта ушла к биологической матери в Белогорск, где ее и удалось найти.