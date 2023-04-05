Невролог Голубинская рассказала, какие болезни «маскируются» под усталость

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Под маской хронической усталости могут скрываться различные заболевания. Об этом сообщила невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

Обычная усталость проходит после отдыха, это главное отличие естественной реакции организма на нагрузки от патологического состояния, рассказала специалист.

— Если у вас нет сил после ночной смены или тяжелых переговоров, то это обычная усталость. Она проходит после отдыха: человек высыпается, у него улучшается настроение и восстанавливается работоспособность. Обращаться к врачу нужно при постоянной усталости, которая не проходит, что бы вы ни делали, даже после отпуска, — объяснила врач в интервью радио Sputnik.

По ее словам, если человек чувствует утомление долгое время, то это может быть признаком психического расстройства, сахарного диабета или нарушения функций щитовидной железы.

— Под маской хронической усталости могут скрываться депрессия, субдепрессивное состояние, психосоматический синдром, соматоформное расстройство. Иногда под этой маской может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, или сахарный диабет, — сообщила Голубинская.

Игнорировать ощущение усталости нельзя, предупредила медик. Если оно не проходит со временем, то необходимо проконсультироваться с врачом.

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