Telegraph: Сокращение добычи нефти ОПЕК+ нанесло по Западу тройной удар

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Россия находится в выигрышном положении из-за того, что энергетическая политика Саудовской Аравии направлена против Соединенных Штатов. Такое мнение высказала обозреватель издания Telegraph Мелисса Лоуфорд.

— Западу нанесен тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ указывает на то, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к КНР. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении РФ, чьи доходы вырастут, — написала она.

Эксперт заявила, что в отношениях с Эр-Риядом одним из главных победителей станет президент России Владимир Путин. Так, аналитик Бенджамин Хильгеншток предоставил доклад, в котором говорится, что повышение цены на сырую нефть на один доллар увеличивает доходы Москвы на 2,7 миллиарда долларов в год.

Также, по мнению обозревателя, санкции Запада на российское топливо «запоздали». Они стали действовать в декабре прошлого года, но как только доходы РФ начали падать, «вмешался ОПЕК и снова их подстегнул», передает РИА Новости.

— Пока Россия зарабатывает, Запад слабеет под давлением инфляции, — отметила Лоуфорд.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал, как решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти отразится на мировой экономике.