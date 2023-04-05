Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил о неизбежности ядерной войны между РФ и США

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Ядерная война между РФ и Соединенными Штатами неизбежна из-за безрассудной политики Америки. Об этом заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По его словам, Штаты собираются «уничтожить препятствие в виде России» на пути к мировой гегемонии, но это приведет к ядерной войне. При этом «вашингтонские пропагандисты» винят во всем российские власти, отметил экс-сотрудник Белого дома.

— Несколько раз Владимир Путин публично заявлял, что Запад намерен уничтожить РФ. Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию. Удивительно, что заявления российского президента не вызвали никаких заверений со стороны Белого дома, — написал Робертс в статье на своем сайте.

Он считает, что теперь Москва не поверит никаким гарантиям со стороны США, а действия неоконсерваторов, которые контролируют основные американские госучреждения, привели к «огромному провалу» в американской внешней политике.

— Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет, — предупредил он граждан США.

3 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ не угрожает никому ядерной войной и не несет ядерной угрозы.