Две машины столкнулись на 30-м километре МКАД
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 30-го километра МКАД. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— Для движения недоступны две из пяти полос, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Вечером 4 апреля на юго-западе столицы водитель спортбайка попал в ДТП. Он столкнулся с машиной каршеринга. Кадры инцидента разместили очевидцы в социальных сетях.
Другая авария с участием двух автомобилей произошла на Артековской улице в районе дома № 2. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточнялись. Движение транспорта в районе инцидента было полностью перекрыто.