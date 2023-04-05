Две машины столкнулись на 30-м километре МКАД

Фото: Вечерняя Москва

Москва, МКАД, 30-й километр Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 30-го километра МКАД. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Для движения недоступны две из пяти полос, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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Вечером 4 апреля на юго-западе столицы водитель спортбайка попал в ДТП. Он столкнулся с машиной каршеринга. Кадры инцидента разместили очевидцы в социальных сетях.

Другая авария с участием двух автомобилей произошла на Артековской улице в районе дома № 2. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточнялись. Движение транспорта в районе инцидента было полностью перекрыто.