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Дом 1948 года постройки в Таганском районе отремонтируют в 2023 году

Евгений Жуков
Город
Дом 1948 года постройки в Таганском районе отремонтируют в 2023 году
Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
абельмановская 7 Карта всех событий

В этом году в рамках программы капремонта жилого фонда будут начаты работы по восстановлению фасада дома № 7 на Абельмановской улице, построенного в 1948 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

По словам заместителя гендиректора фонда Владимира Кожиченкова, при восстановлении фасада здания важно сохранить первозданную красоту. Перед специалистами стоит задача привести в соответствие не только технические характеристики объекта, но и его декор.

По этой причине специалисты ФКР разработали специальный план проведения работ, а также подобрали максимально подходящие материалы и технологии. Работы начнутся, как только позволят погодные условия.

Приводить в порядок портрет здания будут в несколько этапов. В рамках первой стадии работники промоют плоскости от накопившихся загрязнений. Затем поведут расшивку швов и после — их герметизацию. Бережно и кропотливо восстановят архитектурный декор. В местах утрат произведут дофрагментовку.

Далее специалисты приступят к окрашиванию фасада. Историческое колористическое решение сохранят. Приведут в порядок балконы: положат новое напольное покрытие, заменят ограждения.

Кроме того, специалисты обновят фасад и крышу дома 1970 года постройки в районе Северное Тушино. Работы проведут в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда, особое внимание будет уделено фасаду здания.

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