PickPoint прекращает работу в России из-за финансовых трудностей

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Логистический сервис PickPoint прекращает работу в России. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщило издание «Коммерсант».

Уточняется, что компания приняла соответствующее решение из-за финансовых проблем, которые появились в конце 2022 года. К сети только с начала текущего года подали иски более чем на 433 миллиона рублей.

PickPoint уже уведомил некоторые маркетплейсы о том, что приостанавливает с ними сотрудничество. С 4 апреля сеть прекратила прием новых грузов от физических и юридических лиц.

Все принятые до этого отправления доставят клиентам, а те, что окажутся не востребованы, вернутся отправителям до 30 апреля, говорится в статье.

24 марта французская компания Leroy Merlin, которая является одним из крупнейших европейских ретейлеров в сфере отделочных материалов, сообщила о намерении продать все свои магазины в России. Отмечается, что после продажи магазинов рабочие места для 45 тысяч сотрудников будут сохранены.