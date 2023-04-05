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Приметы и советы

Музей Победы подписал соглашение о сотрудничестве с Белгородской областью

Никита Худяков
Общество
Музей Победы подписал соглашение о сотрудничестве с Белгородской областью
Фото: Пресс-служба Музея Победы

4 апреля Музей Победы подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством культуры Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

— Надеюсь, что наши проекты, не только музейные выставочные, но и те, которые связаны с развитием школьных музеев, и проект «Территория Победы», и проект «Лица Победы», и главные детские песни, — все проекты Музея Победы, они заживут активной жизнью в Белгородской области благодаря этому соглашению, — сказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

По словам министра культуры Белгородской области Константина Курганского, проекты Музея Победы берут за душу, поэтому в регионе будут их продвигать и реализовывать.

С 2017 года в проекте «Территория Победы» участвует «Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление». Он принимал участие во многих кинофестивалях, акциях и международных конкурсах. В марте текущего года белгородский музей продемонстрировал фильмы «Война и вера», «Рассказы с Донбасса» и «Мариуполь. Голоса» в рамках фестиваля «Кино на службе Отечеству».

У Ржевского мемориала Советскому солдату, филиала Музея Победы, состоится акция «Диктант Победы». Мероприятие пройдет 27 апреля, участникам предложат ответить на вопросы по истории Великой Отечественной войны. Всего их будет насчитываться 25.

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