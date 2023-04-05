«Адская дыра»: в American Thinker предрекли крах США через три года

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Американский истеблишмент довел страну до плачевного состояния, которое угрожает существованию государства. Об этом написал обозреватель American Thinker Брайан Джундеф.

— Мне грустно за детей и внуков. Они станут первым поколением, чьи возможности окажутся скромнее, чем у родителей, а жизнь — менее благополучной. Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается всего через каких-то три года, — посетовал он.

Он назвал США «адской дырой» наподобие «Голодных игр», где власти устанавливают правила по собственной прихоти, разоряя экономику, разрушая мечты граждан и уничтожая каждого, кто встанет на пути, передает издание.

Телеведущий канала Fox News, член палаты представителей Майкл Уолтц рассказал, что трансгендерная и расовая идеология администрации президента США Джо Байдена и политизация армии приводят американские вооруженные силы к упадку. Согласно отчету независимой группы исследования состояния ВС США и их боеготовности, в 2022 году армия не выполнила план по набору личного состава на 25 процентов, а в этом году прогнозируется недобор в 50 процентов.