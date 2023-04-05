Педиатр Османов рассказал о пользе супа для маленьких детей

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Детям младшего возраста необходимо есть супы как минимум 2–3 раза в неделю. Об этом рассказал главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов в Международный день супа.

— Безусловно, присутствие в рационе человека, а в особенности ребенка, супов крайне важно. Если даже в семье не приняты первые блюда, детям младшего возраста все же стоит предлагать их как минимум 2–3 раза в неделю с целью формирования здорового пищевого поведения, — пояснил специалист.

По словам врача, супы помогают предотвратить обезвоживание организма и стимулируют обменные процессы. Дети могут потреблять в пищу абсолютно любые супы, однако они не должны быть острыми или жирными.

Кроме того, лучше не варить супы на крепких и костных бульонах, так как они содержат большое количество экстрактивных веществ, раздражающих слизистую пищеварительного тракта, передает РИА Новости.

Ежегодно 5 апреля отмечается Международный день супа. Этот праздник напоминает о важности первых блюд. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, действительно ли так важно есть суп каждый день, какой вариант этого блюда наиболее полезен и способствует ли он похудению.