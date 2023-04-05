Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Педиатр Османов рассказал о пользе супа для маленьких детей

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Педиатр Османов рассказал о пользе супа для маленьких детей
Фото: Pixabay

Детям младшего возраста необходимо есть супы как минимум 2–3 раза в неделю. Об этом рассказал главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов в Международный день супа.

— Безусловно, присутствие в рационе человека, а в особенности ребенка, супов крайне важно. Если даже в семье не приняты первые блюда, детям младшего возраста все же стоит предлагать их как минимум 2–3 раза в неделю с целью формирования здорового пищевого поведения, — пояснил специалист.

По словам врача, супы помогают предотвратить обезвоживание организма и стимулируют обменные процессы. Дети могут потреблять в пищу абсолютно любые супы, однако они не должны быть острыми или жирными.

Кроме того, лучше не варить супы на крепких и костных бульонах, так как они содержат большое количество экстрактивных веществ, раздражающих слизистую пищеварительного тракта, передает РИА Новости.

Ежегодно 5 апреля отмечается Международный день супа. Этот праздник напоминает о важности первых блюд. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, действительно ли так важно есть суп каждый день, какой вариант этого блюда наиболее полезен и способствует ли он похудению.

Правильное питание Дети Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте