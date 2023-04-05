Cisco уничтожила запчасти для оборудования в РФ на 1,9 миллиарда рублей

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Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе этого года «физически уничтожил» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 миллиарда рублей из-за прекращения продаж. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности одного из юридических лиц Cisco в РФ — «Сиско системс».

Решение было принято в августе 2022 года из-за приостановки услуг и лицензий Cisco в России, а также невозможности реэкспорта.

— (Материально-производственные — прим. «ВМ») запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,864 миллиарда рублей, — указывается в документах.

Под материально-производственными запасами понимаются эксплуатационные запчасти для оборудования. Кроме того, были уничтожены транспортные средства, мебель, техника и демонстрационное оборудование, передает ТАСС.

Уход с рынка крупных международных поставщиков спровоцировал рост интереса покупателей к отечественным производителям одежды, косметики и парфюмерии. Также повысился спрос на российские бренды бытовой техники. Среди причин этого процесса называют также покупательскую способность населения и блокировку соцсетей.