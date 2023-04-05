Хоккеиста КХЛ Кошелева оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за покупку военного билета

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Ленинский районный суд Уфы оштрафовал хоккеиста магнитогорского клуба «Металлург» Семена Кошелева на 2,2 миллиона рублей за покупку военного билета. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента, который находился в зале суда.

— Суд постановил назначить Кошелеву штраф в размере 2,2 миллиона рублей. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить после вступления приговора в силу, — приводит слова судьи РИА Новости.

Уголовное дело спортсмена впервые поступило в суд 17 января. Его обвиняли в даче взятки должностному лицу в крупном размере за покупку военного билета.

Похожий случай произошел в июле прошлого года, когда нападающего московского ЦСКА Павла Карнаухова и форварда «Миннесоты», звезду НХЛ Кирилла Капризова разыскивали за поддельные военные билеты.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», что хоккеистам грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса — «Уклонение от службы» (ст. 328) и «Приобретение поддельного документа» (ст. 327). Максимальное наказание по первой статье — лишение свободы на срок до двух лет, по второй — на срок до года.