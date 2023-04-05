Овчинский: В Москве запущено серийное производство профессиональных печей

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москва

Московский производитель Grillvett начал массовое производство отечественных подовых печей для готовки пиццы. Об этом в среду, 5 апреля, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— После ухода с российского рынка иностранных компаний, поставляющих специализированные печи для приготовления пиццы, ниша данного сегмента освободилась, а у ресторанного бизнеса возникла потребность в профессиональном оборудовании. Столичная компания, которая с 2013 года занимается выпуском оборудования для общественного питания, запустила серийное производство профессиональных дровяных печей для пиццы купольного типа. Первая партия из 20 изделий уже поставлена на кухни российских заведений, — рассказал Владислав Овчинский.

Печь купольного типа состоит из отечественных комплектующих, разогревается до 450 градусов и обладает высокой теплоаккумуляцией благодаря шести слоям теплоизоляции. Это позволяет существенно сократить расход дров и повысить эффективность рабочего процесса.

Компания Grillvett также создает индивидуальное кухонное оборудование для ресторанов и частных домовладений, включая мангалы, печи, духовые шкафы, коптильни, казаны, тандыры и многое другое.