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Сергей Собянин: Москва заключила договоры уже с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин: Москва заключила договоры уже с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях
Фото: Вечерняя Москва

Столичные власти заключили договоры уже с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях. Об этом в среду, 5 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С 2022 года мы предоставляем компаниям под масштабные инвестпроекты (МаИП) в промышленности землю по ставке один рубль в год. Производители получили под развитие почти 31 гектар земли, — сказал он.

По словам главы города, новые предприятия появятся в Зеленограде, Косино-Ухтомском районе, Ново-Переделкине, Митине и Выхино-Жулебине. Предприниматели вложат в производства около 20 миллиардов рублей. На заводах смогут работать свыше трех тысяч человек, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичное руководство передало инвесторам в аренду земельные участки на юге города под строительство новых производственных объектов в рамках реализации пяти масштабных инвестиционных проектов. В настоящее время проекты находятся на разных стадиях создания.

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