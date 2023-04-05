Андрей Бочкарев: Возведены основные конструкции путепровода тоннельного типа на южном участке МСД

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) построили основные конструкции путепровода тоннельного типа. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строители завершили возведение монолитных конструкций левого и правого тоннелей путепровода в составе южного участка. В полном объеме готовы стены и перекрытия, а также лотковая часть. В рамках строительства уложено более девяти кубометров бетона, — рассказал он.

По словам Бочкарева, данный объект является ключевым для МСД, так как соединит два участка основного хода будущей магистрали, чем обеспечит прямую транспортную связь от улицы Подольских Курсантов до Московской кольцевой автодороги. На путепроводе предусмотрено семь полос: три для движения в сторону центра, четыре — в область.

Директор компании-подрядчика «МИП-Строй № 1» Константин Маслаков добавил, что в настоящее время идет подготовка к внутренней отделке тоннелей и монтажу инженерных систем на объекте, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне на участке МСД от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги завершили строительство путепровода через Кантемировскую улицу, объект готовится к сдаче в эксплуатацию.