Убыток группы ВТБ по МСФО за 2022 год достиг рекордных 612,6 миллиарда рублей
Российский банк ВТБ потерял рекордные 612,6 миллиарда рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2022 года. Об этом в среду, 5 апреля, говорится в сообщении банка.
— В 2022 году группа ВТБ столкнулась с беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами. Будучи лидером в обслуживании внешнеторговой деятельности и в инвестиционно-банковском бизнесе, мы стали первой мишенью для максимально возможных санкций, что привело к фиксации очень значительных убытков, — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
По его словам, тяжелые внешние условия потребовали принятия быстрых и четких решений: в частности, приобретение группы «Открытие», которое позволило ВТБ укрепить рыночные позиции в ключевых сегментах розницы и обслуживания малого и среднего бизнеса, передает ТАСС.
Также стало известно, что убытки Банка России (ЦБ РФ) в 2022 году составили рекордные 721,7 миллиарда рублей. Как выяснилось, по сравнению с 2021-м убытки выросли в 27,4 раза.