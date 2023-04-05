Убыток группы ВТБ по МСФО за 2022 год достиг рекордных 612,6 миллиарда рублей

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Российский банк ВТБ потерял рекордные 612,6 миллиарда рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2022 года. Об этом в среду, 5 апреля, говорится в сообщении банка.

— В 2022 году группа ВТБ столкнулась с беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами. Будучи лидером в обслуживании внешнеторговой деятельности и в инвестиционно-банковском бизнесе, мы стали первой мишенью для максимально возможных санкций, что привело к фиксации очень значительных убытков, — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, тяжелые внешние условия потребовали принятия быстрых и четких решений: в частности, приобретение группы «Открытие», которое позволило ВТБ укрепить рыночные позиции в ключевых сегментах розницы и обслуживания малого и среднего бизнеса, передает ТАСС.

Также стало известно, что убытки Банка России (ЦБ РФ) в 2022 году составили рекордные 721,7 миллиарда рублей. Как выяснилось, по сравнению с 2021-м убытки выросли в 27,4 раза.