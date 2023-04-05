«У нее есть все»: Бондарчук рассказала о дочери с ДЦП

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У Федора и Светланы Бондарчук есть двое детей — сын Сергей и дочь Варвара. Старшего наследника часто можно увидеть на светских мероприятиях, однако младшая редко появляется в кадре.

В новом интервью Наталье Подольской Светлана рассказала о дочери, которой уже 24 года.

— Варвара Бондарчук — прекрасная девочка. Она особенный ребенок, который родился с ДЦП. Но она живет своей совершенно удивительной и, я бы даже сказала, хорошей жизнью. У нее есть все, что нужно, — сказала она.

Напомним, что Светлана прожила с режиссером Бондарчуком 25 лет. В прошлом году она рассказала, что в их браке были проблемы. Когда ведущая шоу шоу Лаура Джугелия поинтересовалась у нее, почему она после развода с режиссером так быстро заключила очередной брак, не успев насладиться одиночеством, та ответила, что это чувство может не зависеть от присутствия человека рядом.

Бондарчуки развелись в 2016 году. Пара вырастила двоих детей и успела понянчить внуков. В сентябре 2019 года режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой. 2 марта 2021 года у супругов родился сын, которого назвали Иваном.