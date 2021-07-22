«Ощущала одиночество»: Светлана Бондарчук намекнула на проблемы в браке с режиссером

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Бывший главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук в YouTube-шоу Лауры Джугелии дала понять, что в их браке с известным режиссером Федором Бондарчуком были проблемы.

Когда ведущая поинтересовалась у нее, почему она после развода с режиссером так быстро заключила очередной брак, не успев насладиться одиночеством, та ответила, что это чувство может не зависеть от присутствия человека рядом.

— Я даже ощущала одиночество, когда не была одинокой. Ты можешь быть внутри семьи и быть одинокой — это же никак не связано, — намекнула Светлана на отношения в своем предыдущем браке.

По словам светской львицы, в тот же день, когда она решила попробовать побыть одной, она встретила дизайнера Сергея Харченко, за которого впоследствии вышла замуж.

Этот брак стал вторым для обоих супругов. У Сергея Харченко от первого союза осталась восьмилетняя дочь.

Сама Светлана более 25 лет была замужем за режиссером Федором Бондарчуком, с которым развелась в 2016 году. Пара вырастила двоих детей и успела понянчить внуков. В сентябре 2019 года режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой. 2 марта 2021 года у супругов родился сын, которого назвали Иваном.