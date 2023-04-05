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Эксперты подтвердили влияние проекта «Московское долголетие» на повышение качества жизни старшего поколения

Араз Салехов
Город
Эксперты подтвердили влияние проекта «Московское долголетие» на повышение качества жизни старшего поколения
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Итоги комплексного исследования, посвященного влиянию проекта «Московское долголетие» на качество жизни горожан старшего возраста, обнародовали на круглом столе в столице. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, кандидат социологических наук Владимир Филиппов.

— Сегодня мы увидели результаты нескольких социологических исследований, которые помогут лучше понять целевую аудиторию проекта и внедрять новые предложения для москвичей старшего поколения, — сказал он.

Согласно результатам исследования, 96 процентов участников «Московского долголетия» считают, что проект способствует повышению их качества жизни. Они оценивают уровень своего благополучия в среднем на 20 процентов выше, чем их ровесники, не участвующие в проекте.

Свыше 700 человек присоединились к ассоциации клубов центров московского долголетия. Самые инициативные москвичи старшего возраста вместе организуют городские мероприятия и акции в социальных сетях, продумывают сценарии концертных программ и многое другое.

Кроме того, около 1,4 тысячи горожан приняли участие в кинолектории проекта «Московское долголетие». Записаться на него можно непосредственно в кинотеатре. Встречи включают просмотры фильмов и лекции сотрудников «Москино».

Исследования Московское долголетие Москва Владимир Филиппов
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