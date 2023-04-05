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«Чудовищно безграмотная»: Красовский высказался о поведении Собчак

Никита Худяков
Общество
«Чудовищно безграмотная»: Красовский высказался о поведении Собчак
Фото: YouTube/ещенепознер

Журналист Антон Красовский назвал телеведущую Ксению Собчак необразованной женщиной, которой диплом о высшем образовании достался по блату. Так он отреагировал на слова Собчак о трагедии с военкором Владленом Татарским, погибшим 2 апреля в петербургском кафе от взрыва.

— Проблема Ксении в том, что она чудовищно безграмотная, живет с выданным по блату дипломом. То есть отличить приговор суда от линчевания она не в состоянии, — написал Красовский в своем Telegram-канале.

23 октября Красовский в авторской программе произнес скандальное высказывание, когда писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что в его детстве на Украине местные ребята говорили ему, что эта страна «оккупирована москалями». Тогда Красовский на это ответил, что «топить таких надо было или жечь». После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал прекратил сотрудничество с журналистом.

Осенью 2022 года Собчак покидала Россию, однако вскоре вернулась, а ее особняк тогда пустовал. «Вечерняя Москва» разбиралась, что будет с недвижимостью знаменитости в том случае, если она окончательно уедет из страны.

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