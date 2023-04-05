Guardian: Каждый третий молодой учитель в Англии пропускает обеды из-за кризиса

Фото: Unsplash

Каждый третий молодой учитель в Англии пропускает прием пищи, чтобы пережить последствия роста стоимости жизни. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на исследование национального профсоюза образования (NEU).

В рамках исследования было опрошено свыше восьми тысяч учителей, работающих в государственных школах Англии. Порядка 34 процентов респондентов в возрасте 29 лет и моложе ответили, что им приходится пропускать приемы пищи, чтобы «свести концы с концами».

— Каждый третий молодой учитель в Англии пропускает обеды и тратит меньше денег на еду, потому что зарплата не поспевает за ростом стоимости жизни, в то время как другие учителя устраиваются на вторую работу, — отмечается в исследовании.

При этом каждый пятый учитель устроился на вторую работу, еще более 10 процентов опрошенных сообщили, что через два года планируют уйти из сферы образования из-за большой нагрузки и низкой зарплаты, передает РИА Новости.

В начале января издание Financial Times сообщило, что Великобритания в этом году столкнется с наиболее сильной рецессией в экономике по сравнению с другими странами G7. Инфляционный шок, который был вызван пандемией и спецоперацией на Украине, будет сохраняться в Британии дольше, чем в других странах.