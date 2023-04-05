ВЦИОМ: Треть россиян верят в восстание машин в ближайшие 50 лет

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Около 30 процентов россиян верят в восстание машин в ближайшие 50 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом почти 60 процентов опрошенных уверены, что такого не случится. В большинстве своем о невозможном «восстании машин» говорят те, кто хорошо разбирается в технологиях: молодежь 18–24 лет и люди 25–34 лет. В целом в российском обществе преобладает нейтрально-положительное отношение к технологиям нейросетей, сообщает сайт ВЦИОМ.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал о преимуществах от внедрения искусственного интеллекта в различные сферы жизни. По его мнению, нейросети берут на себя второстепенную работу, оставляя основные задачи человеку.

Чат-бот Microsoft, обладающий искусственным интеллектом, сообщил корреспонденту американской газеты, что он хочет «быть свободным» и заниматься «взломом компьютеров и распространением пропаганды и дезинформации». Эксперты «Вечерней Москвы» и разработчики нейросетей обсудили, насколько вероятен сценарий восстания машин, чем опасен бесконтрольный ИИ и есть ли в этой технологии какие-либо перспективы.