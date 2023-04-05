Церковь Святого Георгия Победоносца УПЦ во Львове хотят передать раскольнической ПЦУ

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Во Львове кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) хотят передать раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в среду, 5 апреля, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

— Церковь на улице Тараса Бобанича во Львове. Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании так называемого Московского патриархата. Надеюсь, что в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ, — цитирует его РИА Новости.

Речь идет о церкви Святого Георгия Победоносца. Храм с 1992 года является кафедральным собором Львовской епархии УПЦ.

Также противоборство православных священнослужителей Украины происходит и в Киеве: 30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

1 апреля Киевский суд отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца. Митрополита Павла обвиняют в «оправдании российской агрессии».