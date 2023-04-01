Суд отправил настоятеля Киево-Печерской лавры под домашний арест на два месяца

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Суд в Киеве отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Митрополита Павла обвиняют в «оправдании российской агрессии». Священнослужителю во время домашнего ареста запрещено будет общаться с верующими. Кроме того, его обяжут носить браслет.

— Следствие установило, что начиная с 24 февраля 2022 года Петр Лебедь решил оправдывать «агрессию РФ», будучи наместником Киево-Печерской Лавры, путем общения с прихожанами монастыря, — цитирует прокурора Telegram-канал СПЖ.

Арест настоятеля подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Изначально суд перенес заседание по делу на 3 апреля. По имевшимся данным, перед началом процесса наместник сообщил о плохом самочувствии. Предварительно, у Павла произошло понижение уровня сахара в крови. Позже суд постановил принудительно доставить наместника Киево-Печерской лавры заседание.

30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

В этот же день Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой. По его словам, из-за данной ситуации 220 человек могут оказаться просто выброшенными из стен обители на улицу. Он призвал Зеленского остановить министра культуры Украины, которым, по словам митрополита, движут злоба и ненависть.

1 апреля сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в доме митрополита. Позже Павла отправили под домашний арест. Священнослужителю предъявили обвинение по подозрению в разжигании розни на почве религии.