Суд в Киеве решил принудительно доставить на заседание митрополита Павла

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Суд в Киеве постановил принудительно доставить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на судебное заседание. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в Украинской православной церкви (УПЦ).

— Принудительный привод согласовали, — сообщили представители церкви, чьи слова приводит РИА Новости.

Изначально суд перенес заседание по делу на 3 апреля. По имевшимся данным, перед началом процесса наместник сообщил о плохом самочувствии. Предварительно, у Павла произошло понижение уровня сахара в крови.

30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

В этот же день Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой. По его словам, из-за данной ситуации 220 человек могут оказаться просто выброшенными из стен обители на улицу. Он призвал Зеленского остановить министра культуры Украины, которым, по словам митрополита, движут злоба и ненависть.

1 апреля сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в доме митрополита. Позже Павла отправили под домашний арест. Священнослужителю предъявили обвинение по подозрению в разжигании розни на почве религии.