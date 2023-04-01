Суд перенес на 3 апреля заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры

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Суд в Киеве перенес заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на 3 апреля из-за плохого самочувствия обвиняемого. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили местные СМИ.

По имеющимся данным, перед началом заседания наместник сообщил о плохом самочувствии. Предварительно, у Павла произошло понижение уровня сахара в крови. Суд принял решение перенести заседание на 9:00 3 апреля, передает ТАСС.

30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

В этот же день Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой. По его словам, из-за данной ситуации 220 человек могут оказаться просто выброшенными из стен обители на улицу. Он призвал Зеленского остановить министра культуры Украины, которым, по словам митрополита, движут злоба и ненависть.

1 апреля сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в доме митрополита. Позже Павла отправили под домашний арест. Священнослужителю предъявили обвинение по подозрению в разжигании розни на почве религии.