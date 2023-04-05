Двое спасателей пострадали, пока доставали детей из ямы с кипятком в Санкт-Петербурге

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В Санкт-Петербурге во время спасения детей из ямы с кипятком пострадали два сотрудника МЧС. Об этом стало известно в среду, 5 апреля.

По предварительным данным, прибывшие на место происшествия спасатели постарались сразу достать двоих детей. Один из сотрудников МЧС провалился в кипяток по пояс и получил ожоги 30 процентов тела. Второй спасатель получил аналогичные, но менее серьезные травмы.

Пострадавших сотрудников МЧС, водителя провалившейся машины и ребенка, госпитализировали. Один из спасателей находится в реанимации, сообщил РЕН ТВ.

Происшествие, о котором идет речь, случилось на пересечении Дровяной улицы и Рижского проспекта. Из-за прорыва трубопровода асфальт провалился и образовалась яма с кипятком, в которую угодила машина с мужчиной и двумя детьми. Спасатели достали пострадавших.

Кипяток разлился на 500 квадратных метров. Для ликвидации последствий привлекли более 30 человек и 11 единиц техники. Сотрудники ГИБДД перекрывали несколько улиц. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.