Андрей Бочкарев: С начала года в Москве построено почти 30 социальных объектов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

За первые три месяца года в столице введено в эксплуатацию почти три десятка социальных объектов. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С начала года в столице построено 11 детских садов, пять школьных зданий, пять спортивных сооружений, два корпуса для профессионального обучения, а также шесть объектов медицины и реабилитации, — сказал он.

Помимо этого, в столице активно строится и коммерческая инфраструктура: за первый квартал 2023 года в городе построили семь гостиниц, пять торговых центров, три офисных комплекса, два производственных корпуса и один склад. В свою очередь декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что москвичи в целом довольны качеством городской среды.

За первый квартал этого года в столице построили и ввели в эксплуатацию почти четыре миллиона квадратных метров недвижимости. Как выяснилось, из них почти 1,9 миллиона «квадратов» предназначены для жилья.

По словам Бочкарева, порядка 40 объектов жилой недвижимости осталось достроить в городе на конец первого квартала 2023 года. Уточняется, что, помимо жилых домов, в городе также строятся 20 объектов нежилого назначения.