«Кожа становится гладкой и сияющей»: как витамин С тормозит старение

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Процесс старения организма ускоряют свободные радикалы, которые влияют на способность клетки к делению. Нейтрализовать их способен витамин С. О нем «Вечерней Москве» рассказала врач — диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, свободные радикалы — это молекулы, провоцирующие процесс окисления в клетках кожи. Радикалы атакуют клетки, отнимая у них способность делиться.

— Сам по себе процесс старения происходит, когда количество поврежденных клеток преобладает над здоровыми, то есть способными делиться, — объясняет диетолог.

Однако витамин С умеет противодействовать свободным радикалам и тем самым нейтрализовать их воздействие.

— Витамин С — это мощнейший антиоксидант, — говорит собеседница «ВМ». — Именно благодаря ему кожа становится гладкой и сияющей, а процесс старения замедляется. Фактически этот витамин способствует регенерации кожи.

Как отмечает эксперт, аскорбиновая кислота обладает множеством полезных функций. Например, она помогает синтезировать коллаген — белок, участвующий в строительстве стенок сосудов, кожи, костной и соединительной ткани.

При этом витамин С является водорастворимым и достаточно быстро выводится из организма, то есть он не накапливается. Писарева советует получать этот витамин с едой, не прибегая к медицинским добавкам без рекомендации врача.

Больше всего витамина С содержится в шиповнике — около 430 миллиграммов на 100 граммов, отметила Писарева. По данным портала Health.com, в топ-10 продуктов с самым высоким содержанием витамина С входят: гуава (376 миллиграммов на 100 граммов); острый перец чили (242); болгарский перец (139–158); манго (122); брокколи (91); папайя (88); клубника (98); ананас (79); киви (75); кейле (93).