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Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта

Лейла Алиева
В мире
Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия в настоящее время находится на фазе горячего конфликта с США. Об этом в среду, 5 апреля, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

— Сейчас мы находимся в фазе горячего конфликта с США. Мы наблюдаем прямое вовлечение этого государства в гибридную войну с Россией по самым разным направлениям. Некоторые формы этой войны просто беспрецедентны — они просто не существовали и не могли существовать в период той холодной войны, — отметил он.

В настоящее время, по мнению Рябкова, идет много разговоров об угрозе ядерного конфликта, а американские власти ведут себя во многом «абсолютно безбашенно». В то время как РФ постоянно напоминает о том, что в ядерной войне не может быть победителей, следовательно, ее нельзя развязывать, передает РИА Новости.

Недавно Рябков заявил, что российско-американские отношение подошли к своему краху. Он отметил, что отношения между двумя государствами совсем не те, что были во времена подписания Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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