Андрей Бочкарев: Более двух десятков мостов построят в Москве в ближайшие годы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, затон Новинки Карта всех событий

В столице специалисты построят три моста через реки до конца этого года. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

При этом в ближайшие годы в городе появится 23 различных моста для улучшения транспортной ситуации.

— Причем уже в этом году мы предполагаем запустить три моста, — сказал он.

В частности, до конца года планируется открыть мост через затон Новинки на территории реорганизуемой площадки завода «ЗИЛ», через реку Пехорка для соединения Московского скоростного диаметра с трассой Москва — Нижний Новгород — Казань и через Москву-реку от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты проведут ремонт 13 мостовых сооружений до конца ноября текущего года. Среди ремонтируемых объектов будут Нагатинский метромост, Ленинградская эстакада МКАД, Яузский мост МКАД, Автозаводский мост и Каширский путепровод МКАД.

30 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что движение транспорта по Сабуровскому мосту будет запущено уже в этом году. По его словам, мост свяжет между собой два округа — Юго-Восточный и Южный с общей численностью населения 3,3 миллиона человек.