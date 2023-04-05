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Начальника отдела Калининградской областной таможни задержали за превышение полномочий и пытки

Степан Жирнов
Происшествия
Начальника отдела Калининградской областной таможни задержали за превышение полномочий и пытки
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В Калининградской области задержали начальника отдела местной таможни по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом стало известно в среду, 5 апреля.

По предварительным данным, мужчина решал конфликтные ситуации незаконным способом, в том числе с применением пыток. Как сообщил РЕН ТВ, суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Это далеко не первое задержание высокопоставленных таможенников за последнее время. Так, 24 марта силовики задержали двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы: замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева. Мужчин заподозрили во взяточничестве. Об этом и других громких задержаниях сотрудников ведомства — в материале «Вечерней Москвы».

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