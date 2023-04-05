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Командир «Ахмата» заявил, что у ВСУ не хватит сил для захвата Крыма

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Командир «Ахмата» заявил, что у ВСУ не хватит сил для захвата Крыма
Фото: president.gov.ua

Собранные ВСУ три армейских корпуса не помогут им осуществить план по захвату Крыма. Об этом в среду, 5 апреля, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

— Одними только силами Украины, которые она собрала на данный момент, она абсолютно не в состоянии захватить Крым, сделать что-то такое сверхъестественное, — отметил он.

Известно, что украинская армия собрала порядка 60 тысяч человек, что составляет три армейских корпуса. А для того, чтобы захватить Крым, необходимо иметь почти такое же количество сил и средств для закрепления.

Накопленными силами Украина сможет ударить только на каком-то участке, заключил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Подполковник американской армии Дэниел Дэвис ранее заявил, что намерения президента Украины Владимира Зеленского провести контрнаступление и захватить Крым приведут только к полному истощению и развалу украинских войск.

Этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

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