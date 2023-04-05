Москвичам рассказали, как комфортно путешествовать на автобусах дальнего следования с автовокзалов

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Путешествия на автобусах помогут открыть интересные направления и пережить новые впечатления. В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в среду, 5 апреля, рассказали, как сделать поездки на маршрутах дальнего следования со столичных автовокзалов комфортными.

Большинство современных автобусов оборудованы регулируемыми креслами, климат-контролем, столиками, индивидуальными лампами. Для безопасных поездок создаются все условия.

На столичных автовокзалах пассажиры могут зарядить всю свою технику. Горожане также могут воспользоваться аппаратами с арендой зарядных устройств.

Перед отправлением в путь горожане могут перекусить в кафе или приобрести в вендинговых аппаратах питание в дорогу. Также на всех объектах действует сеть Wi-Fi, пользователи которой могут скачать себе музыку или фильмы. При необходимости пассажиры могут посетить комнату матери и ребенка.

Путешественникам рекомендуют не опаздывать на автобусы, проверяя их время отправления через онлайн-табло, и заранее оформлять багаж. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, который был использован при покупке билета. Его спросят при посадке в автобус, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

За 2022 год общий пассажиропоток на междугородных автобусных рейсах составил более 482 тысяч человек. Чаще всего москвичи отправлялись в поездки в Новомосковск, Киржач, Обнинск и Воронеж, а также в Кинешму.